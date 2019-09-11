Эксперт: Россияне интеллектуально деградируют из-за постоянных переработок

Половина взрослых россиян (51%) вынуждена перерабатывать, а реальная длительность трудовой недели, в среднем, составляет 49 часов, а не 40 часов - как предписано законодательством. То есть, как правило, россияне проводят на рабочем месте по 9-10 часов. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Кроме того, выяснилось, что примерно одинаковое количество наших сограждан занято физическим трудом и сидячей работой (44% против 45%). Подавляющее большинство опрошенных (78%) условиями своего труда довольны.

Нормально ли, что половина страны в буквальном смысле высиживает в офисе по 10 часов в день?

- Когда в стране самые распространенные профессии - кассир, охранник и водитель, этого следует ожидать, - ответил «КП» Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России. - В СССР мы работали по 8 часов в день, но потом по 4 часа стояли в очередях, чтобы что-то купить. Сегодня можно купить все и сразу, но чтобы иметь на это деньги, нужно работать работать по 10 часов, да еще и по выходным.

Из-за небольших зарплат в России укоренилась практика работы по совместительству или на 1,5-2 ставки, напомнил эксперт.

- Кошмар, что половина работоспособного населения каждый день перерабатывает! - возмущается Храмов. - Это немыслимо! А ведь еще есть неучтенные самозанятые. Сверхурочная работа приводит к тому, что народ деградирует в первую очередь интеллектуально, затем эмоционально и физически. Потому что у него не остается на собственное развитие никакого времени. При такой нагрузке люди живут меньше и хуже.

Напомним, ранее ВНИИ труда опубликовали исследование о том, что самая востребованная профессия России — продавец-кассир.