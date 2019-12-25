Российские школьники предпочитают "Надежду и отчаяние" и обходят стороной "Войну и мир"

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-25T11:34:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 25 декабря, стало известно о самых популярных темах, которые выбрали российские школьники во время итогового сочинения. Из пяти тем, подготовленных Министерством образования России, 39% одиннадцатиклассников выбрали направление "Надежда и отчаяние". Всего 2% учащихся решились рассмотреть в своих работах проблемы и идеи, высказанные Львом Толстым в фундаментальном романе "Война и мир" - эта тема была внесена в работу над итоговыми сочинениями в честь 150-летия книги.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, второй по популярности темой с большим отрывом от "лидера" стало направление "Добро и зло". Написали свои сочинения на эту тему всего 24% учеников. На процент меньше популярность темы "Он и она". Предпоследней темой стало такое направление как "Гордость и смирение" - об этом написали сочинения всего 12% выпускников российских школ.

Также сообщается, что 98% школьников справились с итоговым сочинением в этом учебном году и получили допуск ЕГЭ. У остальных двух процентов учащихся будет возможность исправиться уже в новом 2020 году.

Подробнее о проведении итоговых сочинений можно прочитать в специальном путеводителе от kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU