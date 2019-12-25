Ученые рассказали, в каком возрасте начинается старение организма

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-25T14:36:57+03:00

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Старение организма человека начинается сразу в момент зачатия или вскоре после него. К такому выводу пришли химики из МГУ, проведя анализ эпигенетических меток ДНК. Исследование показало, что стареть клетки организма начинают еще до появления человека на свет, и даже до момента формирования эмбриона. Об этом сообщила сотрудница НИИ физико-химической биологии имени Белозерского Эльвира Кинзина.

Руководитель исследования профессор МГУ Вадим Гладышев сообщил, что старением принято считать повреждения, которые образуются и накапливаются в организме в ходе жизнедеятельности. В частности, это приводит к утрате функций отдельных клеток, а также целых органов и систем, передает Москва 24.

При этом в университете напомнили, что ученые придерживаются разных мнений, в каком возрасте начинает стареть организм человека. Согласно самой распространенной позиции старением принято считать период жизни, когда вероятность смерти человека начинает расти. При этом специалисты напомнили, что в младенчестве вероятность смертности ребенка достаточно велика. К девяти годам она снижается и достигает минимума, а затем вероятность смерти вновь начинает постепенно расти, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU