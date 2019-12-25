Роспотребнадзор разрешил изымать никотиносодержащие смеси

СЕГОДНЯ 22:26 2019-12-25T22:26:38+03:00

В начале весенней парламентской сессии будут внесены поправки, связанные с оборотом спайсов в России

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Роспотребнадзор разослал в свои региональные отделения письмо, позволяющее изымать из оборота легально продающиеся жевательные смеси (спайсы), которые содержат никотин. Об этом сообщил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Политик отметил, что в начале весенней парламентской сессии будут внесены поправки, связанные с оборотом никотинсодержащих жевательных смесей в России. «Все так называемые снюсы сертификатов не могут иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота», - заявил он.

Напомним, днем ранее, 24 декабря, Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству внутренних дел пресечь незаконное распространение жевательных смесей. Председатель правительства заявил, что спайсы продаются «под видом тех же конфет» и добавил, что МВД и Роспотребнадзор при участии Генпрокуратуры и Следственного Комитета должны провести внеплановые проверки в торговых точках.

ИСТОЧНИК KP.RU