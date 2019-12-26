2019-12-26T16:57:41+03:00
Общество

Алексей Комиссаров подвел главные итоги года АНО «Россия – страна возможностей»

С момента создания автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» число проектов платформы возросло с 14 до 23. Участие в них принимают миллионы россиян из всех регионов России и соотечественники из других стран мира
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В 2019 году Наблюдательный совет организации возглавил Президент России Владимир Путин. Весной 2019 года на базе АНО «Россия – страна возможностей» открылась Мастерская управления «Сенеж», обучение в которой прошли свыше 12 тысяч человек, рассказал генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.

22 июля 2019 года Президент России возглавил Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей», членами совета были назначены: заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова; президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф; первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко; министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков; помощник Президента РФ Андрей Фурсенко; генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«4 октября 2019 года в сочинском «Сириусе» прошло первое заседание Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Ему предшествовала проектная сессия, в рамках которой участники и победители проектов нашей платформы работали над новыми проектными инициативами, планами на предстоящий год и изменениями в уже действующие проекты, – рассказал Алексей Комиссаров. – Одним из результатов брейнсторма стала концепция форума «Россия – страна возможностей», проведение, которого в 2020 году поддержал Президент России. Одной из ключевых тем форума участники предложили сделать наставничество. Основными участниками мероприятия станут управленцы, добровольцы, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья – все, кто уже принимал или планирует принимать участие в проектах и конкурсах нашей платформы». Подробнее

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