Русская православная церковь "благословила" крещение детей под именами "иностранных" святых
В РПЦ исключили ограничения в таинствах поминовении для людей, носящих имена святых любых православных церквей мира или созвучные им. Также, теперь при крещении можно взять имя "иностранного" святого.
- Обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного - по усмотрению родителей - наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей, - отметили в РПЦ.
Что касается крещения взрослых, то и тут есть изменения. Теперь, если аналога имени человека нет в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он может самостоятельно выбрать имя для крещения из православного месяцеслова. Однако желательно, чтобы оно было созвучно с именем, которое было дано при рождении или прописано в паспорте.
Ранее, как писал сайт kp.ru представитель РПЦ рассказал, когда в тело человека вселяется душа.
ИСТОЧНИК KP.RU