Русская православная церковь "благословила" крещение детей под именами "иностранных" святых

СЕГОДНЯ 01:34 2019-12-27T01:34:29+03:00

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В РПЦ исключили ограничения в таинствах поминовении для людей, носящих имена святых любых православных церквей мира или созвучные им. Также, теперь при крещении можно взять имя "иностранного" святого.

- Обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного - по усмотрению родителей - наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей, - отметили в РПЦ.

Что касается крещения взрослых, то и тут есть изменения. Теперь, если аналога имени человека нет в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он может самостоятельно выбрать имя для крещения из православного месяцеслова. Однако желательно, чтобы оно было созвучно с именем, которое было дано при рождении или прописано в паспорте.

Ранее, как писал сайт kp.ru представитель РПЦ рассказал, когда в тело человека вселяется душа.

ИСТОЧНИК KP.RU