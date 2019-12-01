Представитель РПЦ рассказал, когда в тело человека вселяется душа

СЕГОДНЯ 19:43 2019-12-01T19:43:04+03:00

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что эмбрион обладает всеми правами человека, в том числе правом родиться, с момента зачатия

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что богословы до сих пор спорят о том, когда в тело вселяется душа.

При этом в РПЦ уверены, что эмбрион обладает всеми правами человека, в том числе правом родиться, с момента зачатия. Именно это, по словам представителя РПЦ, делает невозможным аборт на любом сроке беременности.

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ИСТОЧНИК KP.RU