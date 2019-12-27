Россияне стали активнее заниматься благотворительностью перед Новым годом

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-27T09:08:50+03:00

Психологи уверены, что подобным образом люди пытаются компенсировать недостаток добрых дел

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Россияне в преддверии Нового года стали активнее делать добрые дела. О желании участвовать в благотворительности рассказывают во многих детских домах и фондах.

Рост пожертвований перед главным праздником становится доброй традицией. В фонде «Подари жизнь» отмечают, что данная динамика стала прослеживаться с 2017 года. Если в июле приходит в среднем 111,6 млн рублей, в ноябре — 145,7, а в декабре уже 252,1.

Представительница фонда «Детский дом» Оксана Галаган подтвердила, что люди активно интересуются нуждами воспитанников и стараются сделать подарки перед Новым годом.

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова уверена, что такая активность связана с сентиментальными воспоминаниями и желанием наполнить праздник особым смыслом.

- Окончание года всегда воспринимается нашим сознанием как подведение каких-то итогов. Люди, у которых есть время и финансовые возможности, пытаются в канун праздника компенсировать то, что не делали в течение года, - комментирует NEWS.ru психолог Наталья Панфилова.

Новый год — это не только долгожданный праздник, но и повод для многочисленных трат. Закупаться россияне уже начали, так что различные эксперты смогли сделать первые выводы о том, на что и сколько мы готовы потратить в уходящем 2019-м. «Комсомольская правда» изучила самые интересные исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU