2019-12-06T18:17:47+03:00
Экономика

Сколько потратят россияне на новый год-2020

Эксперты подсчитали, во что обойдется праздничный стол и украшения
Дмитрий КОЗУРОВ
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Эксперты подсчитали, во что обойдется праздничный стол и украшения.Эксперты подсчитали, во что обойдется праздничный стол и украшения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новый год — это не только долгожданный праздник, но и повод для многочисленных трат. Закупаться россияне уже начали, так что различные эксперты смогли сделать первые выводы о том, на что и сколько мы готовы потратить в уходящем 2019-м. «Комсомольская правда» изучила самые интересные исследования.

Так, еда на новогоднем столе обойдется москвичам в 539 рублей на человека. Самые серьезные траты традиционно ждут жителей северных регионов и дальневосточных регионов.

Конечно, меню такой трапезы по праздничным меркам аскетичное. Да и не учитывает традиции стругать оливье тазиками, а потом доедать прошлогоднюю снедь все каникулы. Зато исследование дает представление о том, что напитки и закуска за год заметно подорожали — больше чем на 16% в среднем по стране.

Недавно «Комсомолка» публиковала данные опроса, согласно которым россияне готовы потратить на новогодний стол 10 тысяч рублей. Но тут считается снедь для целой компании. Ведь 68% будут встречать Новый год дома с родными и друзьями. Многим перед этим предстоит отгулять еще и корпоратив — 62% компаний сохраняют эту традицию, хотя число тех, кто отменяет гулянки с коллегами в этом году выросло.

Вообще же верхнего потолка у праздничных трат нет. Ту все зависит от кошелька и фантазии конкретного человека. Но как показывают различные исследования, большинство все-таки предпочитает бюджетные варианты.

А вот на чем не экономят, так это на праздничном убранстве. Интернет-магазин Ozon рассказал, что россияне выбирают большие искусственные ели — самый ходовой размер 180 см. Да и на шарики и гирлянды не скупятся, хотя такие вещи часто служат годами.

Для одних предновогодние недели время больших трат, для других — возможность подработать. Аналитики «Авито Работы» подсчитали, что в среднем по стране массовые вакансии, связанные с Новым годом, в 2019-м стали оплачиваться на 10% выше, чем в 2018-м. Среднероссийская получка на таких подработках составляет 35 тысяч рублей в месяц.

Больше всего — порядка 50 тысяч — можно получить, если устроиться курьером-водителем или грузчиком. Перед праздниками у различных служб доставки и транспортных компаний всегда пиковая нагрузка.

Если нет опыта или необходимой квалификации, подработать тоже можно. В базах данных порталов по поиску работы много вакансий помощников поваров, промоутеров или продавцов на новогодних ярмарках. Тут за месяц труда светит около 29 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Новогодний стол

446 рублей на человека (+16,15% по сравнению с 2018-м)

Меню на человека: домашние салаты «Оливье» с вареной колбасой и «Сельдь под шубой» (по 150 граммов), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, колбасная и сырная нарезки, три мандарина и одно яблоко.

Москва — 539 рублей

Дороже всего

Чукотка — 668 рублей

Приморский край — 639 рублей

Томская область — 626 рублей

Дешевле всего

Оренбургская область — 360 рублей

Псковская область — 363 рубля

По данным компании «Эвотор»

ИСТОЧНИК KP.RU

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