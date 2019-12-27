В РПЦ объяснили, почему разрешили крестить детей иностранными именами

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-27T14:43:49+03:00

В РПЦ отметили, что необходимость крестить детей иностранными именами возникла давно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В церкви отметили, что такая необходимость возникла уже давно

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В церкви разрешили крестить детей иностранными именами. Если раньше малыши с имена Жанна или Джон во время таинства получали имена Иоанна и Иоанн, то теперь они оставят свои, полученные при рождении. Соответствующее решение принял Синод, указано на официальном сайте РПЦ.

В РПЦ отмечают, что необходимость назревала давно.

- С древности имена, которые дают при крещении не совпадают с именами, которые носили люди. Например, князя Владимира крестителя Руси, крестили с именем Василий. В после открытия «железного занавеса» в страну хлынули люди разных национальностей, со своими именами, - рассказывает Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов ИА «НСН».

Сегодня Россией интересуются во всем мире, и иностранцы просто не могут понять, почему человек получает второе имя при крещении.

- Также крестятся грузины, татары - их именами мамы с папами зовут, почему бы и не покрестить так, - сказал протоиерей.

В пояснении к решению Синода отмечено, что детей разрешается крестить под иенами православных из других церквей.

ИСТОЧНИК KP.RU