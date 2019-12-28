Российские следователи возбудили дело в связи с обстрелом Донбасса
Вооруженные силы Украины продолжают осуществлять противоправные действия на территории Донбасса, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Согласно данным Следственного комитета России, в среду, 25 декабря, военные вновь открыли прицельный огонь из минометов по городу Горловка.
Поражающие элементы попали на кладбище поселка Шахты 6/7. В результате атаки ранения получил 59-летний мирный житель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН
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ИСТОЧНИК KP.RU
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