Российские следователи возбудили дело в связи с обстрелом Донбасса

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-28T09:25:05+03:00

ВС Украины нанесли прицельный удар по кладбищу Горловки, в результате чего пострадал человек

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Вооруженные силы Украины продолжают осуществлять противоправные действия на территории Донбасса, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Согласно данным Следственного комитета России, в среду, 25 декабря, военные вновь открыли прицельный огонь из минометов по городу Горловка.

Поражающие элементы попали на кладбище поселка Шахты 6/7. В результате атаки ранения получил 59-летний мирный житель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703836" frameborder="0"></iframe> Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

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ИСТОЧНИК KP.RU