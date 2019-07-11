2019-07-11T12:34:02+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после обстрела съемочной группы «звезды» в Донбассе

ЧП случилось 7 июля
Елена АКИМОВА
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быдсцлыиабыдсцлыиаФото: Николай ГАГАРИНОВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела съемочной группы телеканала «Звезда» в Донбассе. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сотрудники телеканала оказались на линии огня 7 июля 2019 года. ВСК нанесли минометный удар по дворцу культуры в Коминтерново, именно на этой площадке работала съемочная группа с Екатериной Габель.

- Седьмого июля 2019 года в районе поселка Коминтерново ДНР были обстреляны журналисты ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "Звезда". В ходе обстрела представители средств массовой информации успели укрыться в безопасном месте и не пострадали, - указывается в сообщении СКР.

В следственном комитете допускают, что обстрел был проведен с целью недопустить объективного освещения в СМИ событий на Донбассе, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 2 июля сайт kp.ru писал, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел украинских силовиков в поселке Александровка на западе Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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