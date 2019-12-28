2019-12-28T11:07:35+03:00
В мире

Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

Хит Smells Like Teen Spirit был написан Куртом Кобейном, Кристом Новоселичем и Дейвом Гролом [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Клип на одну из самых известных песен американский группы рок-группы Nirvana "Smells Like Teen Spirit" набрал свыше миллиарда просмотров на Youtube.

Хит был написан Куртом Кобейном, Кристом Новоселичем и Дейвом Гролом в мае 1991 года. Именно он принес популярность музыкальному коллективу и их альбому "Nevermind", который долгое время занимал первые строчки чартов по всему миру. Пластинка разошлась тиражом более тридцати миллионов копий, а 16 июня 2009 года на видеохостинг был опубликован клип на трек в HD-качестве.

Песня группы Nirvana - Smells Like Teen Spirit признана лучшим хитом.Music video by Nirvana performing Smells Like Teen Spirit. (C) 1991 Geffen Records

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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