Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип на одну из самых известных песен американский группы рок-группы Nirvana "Smells Like Teen Spirit" набрал свыше миллиарда просмотров на Youtube.

Хит был написан Куртом Кобейном, Кристом Новоселичем и Дейвом Гролом в мае 1991 года. Именно он принес популярность музыкальному коллективу и их альбому "Nevermind", который долгое время занимал первые строчки чартов по всему миру. Пластинка разошлась тиражом более тридцати миллионов копий, а 16 июня 2009 года на видеохостинг был опубликован клип на трек в HD-качестве.

Песня группы Nirvana - Smells Like Teen Spirit признана лучшим хитом.