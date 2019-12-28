В МИД России осудили теракт в Сомали, в результате которого погибли 90 человек

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-28T15:11:17+03:00

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В российском МИД осудили теракт на контрольно-пропускном пункте в Могадишо. Ответственность за произошедшее на себя взяла исламистская группировка «Аш-Шабааб», связанная с запрещенной в России террористической организацией Аль-Каида.

В результате взрыва бомбы погибли 90 человек, большая часть из них - мирные жители. Как сообщает Reuters, на этом участке работала группа турецких инженеров, которые прокладывали дорогу от контрольно-пропускного пункта в город. По словам свидетелей, автомобиль, принадлежащий инженерам, был мгновенно уничтожен взрывом. Неясно, выжили они или нет.

- Погибло 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских и 73 мирных жителя. Решительно осуждаем этот варварский террористический акт, жертвами которого стали мирные граждане, - сказано в сообщении российского дипведомства.

В МИД считают, что терракт является попыткой "дестабилизировать ситуацию в Сомали".

ИСТОЧНИК KP.RU