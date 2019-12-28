«Ну что, поехали»: Кличко открыл движение по мосту в костюме деда Мороза
Киевский мэр Виталий Кличко нарядился в костюм деда Мороза, чтобы открыть движение по мосту. Строительство Шулявского путепровода началось в марте 2019 года, спустя два года после того, как мост обрушился. Причиной ЧП, произошедшего в феврале 2017 года, назвали коррозию бетона.
В пятницу 27 декабря, как пишут украинские СМИ, мост испытали 30-тонными грузовиками, а в субботу 28 декабря Кличко первым проехал по дороге. Причем автомобилю «дед Мороз» предпочел квадроцикл. Видео он поделился на странице в фейсбуке.
- Ну что, поехали! – сказал Кличко.
Он сказал журналистам, что это современный мост, который будут эксплуатировать много лет.
Это интервью он дал также в костюме главного новогоднего волшебника. Сайт kp.ru писал о других запомнинающихся интервью Кличко - градоначальник три минуты не мог ответить на вопрос журналистов, а в октябре 2019 года напал на задавшего ему неудобный вопрос репортера.
ИСТОЧНИК KP.RU