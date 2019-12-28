«Ну что, поехали»: Кличко открыл движение по мосту в костюме деда Мороза

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-28T17:00:57+03:00

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Киевский мэр Виталий Кличко нарядился в костюм деда Мороза, чтобы открыть движение по мосту. Строительство Шулявского путепровода началось в марте 2019 года, спустя два года после того, как мост обрушился. Причиной ЧП, произошедшего в феврале 2017 года, назвали коррозию бетона.

В пятницу 27 декабря, как пишут украинские СМИ, мост испытали 30-тонными грузовиками, а в субботу 28 декабря Кличко первым проехал по дороге. Причем автомобилю «дед Мороз» предпочел квадроцикл. Видео он поделился на странице в фейсбуке.

- Ну что, поехали! – сказал Кличко.

Он сказал журналистам, что это современный мост, который будут эксплуатировать много лет.

Это интервью он дал также в костюме главного новогоднего волшебника. Сайт kp.ru писал о других запомнинающихся интервью Кличко - градоначальник три минуты не мог ответить на вопрос журналистов, а в октябре 2019 года напал на задавшего ему неудобный вопрос репортера.

ИСТОЧНИК KP.RU