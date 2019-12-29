Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины Гагариной

СЕГОДНЯ 02:25 2019-12-29T02:27:29+03:00

Певица пошутила в ответ на один из комментариев к посту [фото]

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Пользователи популярной социальной сети Instagram заметили оптическую иллюзию на фотографии певицы Полины Гагариной. Артистка выложила снимок с фотосессии рекламной компании в сеть и попросила подписчиков выбрать лучшую. Однако юзеры нашли минусы в кадрах.

Поклонники Гагариной обратили внимание, когда смотришь на снимки, создается впечатление, что у певицы слишком большой размер ноги.

- Да уж. Фото в целом огонь , но, там где обувь , размер ноги кажется 65-го размера, - написал один из подписчиков певицы.

gagara1987 Поклонники Полины Гагариной нашли оптическую иллюзию на фото с певицой

Полина Гагарина решила ответить фанату и написала "так такой и есть", чем повеселила поклонников.

Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины ГагаринойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о постах, которые делает певица. Осенью она выложила в сеть фотографии, где принимает солнечные лучи. Пользователи соцсетей не упустили возможность похвалить артистку за отличную фигуру.

ИСТОЧНИК KP.RU