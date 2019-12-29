2019-12-29T02:27:29+03:00
Общество

Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины Гагариной

Певица пошутила в ответ на один из комментариев к посту [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины ГагаринойПользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины ГагаринойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Пользователи популярной социальной сети Instagram заметили оптическую иллюзию на фотографии певицы Полины Гагариной. Артистка выложила снимок с фотосессии рекламной компании в сеть и попросила подписчиков выбрать лучшую. Однако юзеры нашли минусы в кадрах.

Поклонники Гагариной обратили внимание, когда смотришь на снимки, создается впечатление, что у певицы слишком большой размер ноги.

- Да уж. Фото в целом огонь , но, там где обувь , размер ноги кажется 65-го размера, - написал один из подписчиков певицы.

gagara1987gagara1987
Поклонники Полины Гагариной нашли оптическую иллюзию на фото с певицой
136534 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Полина Гагарина решила ответить фанату и написала "так такой и есть", чем повеселила поклонников.

Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины Гагариной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины ГагаринойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о постах, которые делает певица. Осенью она выложила в сеть фотографии, где принимает солнечные лучи. Пользователи соцсетей не упустили возможность похвалить артистку за отличную фигуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины Гагариной
Террористы атаковали сирийскую армию в Идлибе
Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря
Иран пригрозил уничтожить любые разведывательные аппараты в районе проведения учений с РФ и Китаем
Киевский суд отпустил трех бойцов "Беркута", обвиняемых по делу о "евромайдане"
Путин утвердил механизмы расселения аварийных домов
В Госдуме отреагировали на заявление Украины о "Северном потоке-2"
Путин подписал закон о выделении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми
Радикалы заблокировали СИЗО в Киеве, чтобы сорвать обмен задержанными в Донбассом
Меган Маркл и принца Гарри не пустили в ресторан в Канаде
В США разбился легкомоторный самолет с шестью людьми на борту
Обмен задержанных между Донбассом и Киевом пройдет без участия журналистов
Московские власти объяснили, откуда на Тверской улице появился снег
Путин подписал закон о штрафах для спекулянтов за перепродажу театральных билетов
Роналду вновь признали самым дорогим инстаграм блогером мира
Британцы случайно выбросили коробку с деньгами умершего родственника
Президент подписал закон о единой электронной очереди в детские сады
Последняя в 2019 году акция «желтых жилетов» в Париже переросла в беспорядки
Помпео прилетел на аивабазу в Ирак с необъявленным визитом
Закон о виноделии: Производители будут обязаны указывать место и год сбора урожая винограда
Путин подписал закон о возвращении курилок в аэропорты
"Она сегодня не сделала свое". Тарасова - о выступлении Трусовой на чемпионате России в Красноярске
"Два акселя, один краше другого". Косторная проиграла Щербаковой, но Татьяна Тарасова довольна прокатом Алены
Президент подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств
"Это просто невозможно! Она такая легкая и невесомая". Тарасова осталась в восторге от проката Щербаковой на чемпионате России
Во Франции подросток убил крестом священника-педофила
"Снятие Медведевой повлияло на катание Лизы": Тарасова оценила прокат Туктамышевой в Красноярске
Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда
В России нашли двойника Дженнифер Лопес