Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины Гагариной
Пользователи популярной социальной сети Instagram заметили оптическую иллюзию на фотографии певицы Полины Гагариной. Артистка выложила снимок с фотосессии рекламной компании в сеть и попросила подписчиков выбрать лучшую. Однако юзеры нашли минусы в кадрах.
Поклонники Гагариной обратили внимание, когда смотришь на снимки, создается впечатление, что у певицы слишком большой размер ноги.
- Да уж. Фото в целом огонь , но, там где обувь , размер ноги кажется 65-го размера, - написал один из подписчиков певицы.
Полина Гагарина решила ответить фанату и написала "так такой и есть", чем повеселила поклонников.
Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины ГагаринойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о постах, которые делает певица. Осенью она выложила в сеть фотографии, где принимает солнечные лучи. Пользователи соцсетей не упустили возможность похвалить артистку за отличную фигуру.
ИСТОЧНИК KP.RU