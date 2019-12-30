В ходе протестов в Черногории пострадали четверо полицейских
В ходе протестов против принятого парламентом Черногории закона о религиозных объединениях в столкновениях с митингующими пострадали четыре сотрудника полиции.
В воскресенье, 29 декабря, люди вышли на улицы во многих городах страны, демонстранты собирались у церквей и призывали верующих к ним присоединиться, перекрывали дороги и вступали в стычки со стражами порядка, а в пригороде Подгорицы заблокировали трассу к аэропорту. Полиция задержала десятки активистов.
Спорный закон под названием «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» президент Черногории Мило Джуканович подписал в субботу – на следующий день после того, как документ был принят большинством голосов правящей коалиции в парламенте.
После потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронтаФото: REUTERS
Причем депутаты оппозиционного Демократического фронта пытались сорвать голосование, устроили потасовку в зале заседаний. В результате полиция задержала всех 18 депутатов «фронта», передает РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU