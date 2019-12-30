"Не все лидеры вошли в сообщения": Песков рассказал, поздравит ли Путин с Новым годом Грузию и Украину

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-30T13:22:54+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что обнародованный ранее Кремлем список глав государств, которых Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом, может пополниться. Таким образом, российский лидер может отправить телеграмму президентам Украины и Грузии.

- Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будут добавлена информация. Мы вас проинформируем, - отметил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос журналистов, когда в список адресатов вернутся лидеры Украины и Грузии.

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ИСТОЧНИК KP.RU