2019-12-31T07:42:22+03:00
Общество

Депутаты предлагают ввести штрафы для водителей за злоупотребление «аварийкой»

Применять наказание предложено в отношении тех, кто блокирует движение и паркует машины в неположенных местах, включая специальный световой сигнал
Юлия САЛЬНИКОВА
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Запрос о введении штрафов направлен в ГИБДДЗапрос о введении штрафов направлен в ГИБДДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Водителей, злоупотребляющих «аварийкой», могут наказывать штрафами. С предложением ввести санкции выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Обращение он направил руководителю ГИБДД Михаилу Черникову.

Милонов сообщает, что в крупных городах сложилась «нездоровая практика», когда водители оставляют машины вне разрешенных мест для парковки. Они включают аварийный сигнал и спокойно уходят по делам.

- Машины, стоящие на «аварийке», паркуются в два, три, а то и в четыре ряда - снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума, - приводит РИА Новости текст обращения Милонова.

Другие водители и вовсе перекрывают дорогу, прикрываясь "аварийным сигналом". Депутат привел в пример блогеров, промоутеров, музыкантов, которые прямо на дороге снимают видео или устраивают различные акции:

- Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа, - сообщил депутат и попросил оценить возможность введения штрафов для водителей.

Рэпер из за съемок клипа перекрыл движение на Новом Арбате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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