Депутаты предлагают ввести штрафы для водителей за злоупотребление «аварийкой»
Водителей, злоупотребляющих «аварийкой», могут наказывать штрафами. С предложением ввести санкции выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Обращение он направил руководителю ГИБДД Михаилу Черникову.
Милонов сообщает, что в крупных городах сложилась «нездоровая практика», когда водители оставляют машины вне разрешенных мест для парковки. Они включают аварийный сигнал и спокойно уходят по делам.
- Машины, стоящие на «аварийке», паркуются в два, три, а то и в четыре ряда - снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума, - приводит РИА Новости текст обращения Милонова.
Другие водители и вовсе перекрывают дорогу, прикрываясь "аварийным сигналом". Депутат привел в пример блогеров, промоутеров, музыкантов, которые прямо на дороге снимают видео или устраивают различные акции:
- Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа, - сообщил депутат и попросил оценить возможность введения штрафов для водителей.
Рэпер из за съемок клипа перекрыл движение на Новом Арбате.
ИСТОЧНИК KP.RU