2019-01-17T16:40:15+03:00
Общество

В Москве блогеры перекрыли движение по Новому Арбату, чтобы снять клип

Водители не скрывали возмущения, а полиция начала проверку [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Ради ярких кадров блогеры создали пробку в центре Москвы.Ради ярких кадров блогеры создали пробку в центре Москвы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пользователи социальных сетей обсуждают новый клип популярных блогеров Давида Манукяна и Карины Лазарьянц. Волнует людей вовсе не визуальный ряд, не отличающийся оригинальностью, и уж тем более не звук, качество которого оставляет желать лучшего, а перекрытие дороги в центре столицы, организованное артистами.

- Ради этого «шедевра» стоило перекрывать движение в центре города? - задаются вопросом москвичи.

Ответ на него уже очень скоро дадут сотрудники полиции. Содержание видеоклипа сейчас изучают в московской Госавтоинспекции. Судя по всему, дефицита доказательств не будет.

Блогер Карина Лазарьянц. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогер Карина Лазарьянц.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На кадрах хорошо видно как три роскошных иномарки перекрыли движение по улице Новый Арбат. Они полностью заблокировали три полосы. Перед иномарками танцевали и пели блогеры. Но их старания никого не впечатлили.

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В Москве блогеры перекрыли движение по Новому Арбату, чтобы снять клип
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Столичная полиция уже готовит вопросы к авторам скандального видео. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Столичная полиция уже готовит вопросы к авторам скандального видео.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пара минут и улицу сковала пробка. Возмущенные картиной водители матерились, жали на автомобильные клаксоны и грозились вызвать полицию. Но блогеры оказались не из робкого десятка. Им было весело и гаишников они явно не боялись.

- Приедут менты запрыгнем в тачки и готово, — то ли в шутку, то ли всерьез заявил в процессе съемки Давид.

Блогер Давид Манукян. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогер Давид Манукян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам очевидцев все продолжалось около часа. Съемки клипа не только возмутили автомобилистов: известно, что блогеров Давида Манукяна и Карины Лазарьянц разыскивает полиция.

- Возбуждено административное расследование. В настоящее время известны данные предполагаемых правонарушителей. Проводится работа по установлению их местонахождения, с целью привлечения к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Напомним, в октябре прошлого года похожий случай произошел на МКАД. Певица Оксана Яковлева, жена подмосковного депутата, так же создала пробку ради съемок клипа. После разбирательства она была оштрафована на 20 тысяч рублей.

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