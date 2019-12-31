Салат мимоза в этом году подорожал на три процента

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-31T08:31:57+03:00

Многие салаты в этом году обойдутся хозяйкам дороже, чем в 2018-ом Фото: Евгения ГУСЕВА

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Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата мимоза. Это популярное блюдо прибавило в цене три процента в сравнении с декабрем 2018 года.

В последний месяц 2019-го порция салата обходится хозяйке в 267,2 рубля.

В декабре 2019 года стоимость порции салата мимоза составила 267,2 рубля. Для расчетов было проанализировано 17 млрд чеков, где присутствовали продукты, подходящие под рецептуру. Учитывая подорожание каждого ингредиента, это не могло не отразиться на общей цене.

Для расчётов использовался классический рецепт мимозы, в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы, пишет RT.

За майонез, необходимый для заправки одной порции придется заплатить 32 рубля, а на сыр потратить 87 рублей. Дешевле всего обходятся морковь – восемь рублей и репчатый лук – пять рублей. За яйца необходимо заплатить 10,2 рубля.

Самым дорогим ингредиентом стали рыбные консервы – 125 рублей.

Самый дорогой ингредиент мимозы — рыбные консервы. На них для приготовления порции салата нужно потратить 125 рублей.

Ранее в Росстате посчитали, что культовый новогодний оливье обойдется россиянам нынче на 4,6% дороже, чем год назад. Традиционно статистики обсчитывают это блюдо в расчете на семью из четырех человек и средних цен на конец ноября. То есть в конце декабря те же продукты, скорее всего, временно будут стоить еще дороже — в связи с предновогодним ажиотажем — но в сравнительных целях такой подход годится.

ИСТОЧНИК KP.RU