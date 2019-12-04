Индекс Оливье-2020: Новогодний салат за год подорожал на 4,6%
Культовый новогодний оливье обойдется россиянам нынче на 4,6% дороже, чем год назад. К таким выводам пришел Росстат.
Традиционно статистики обсчитывают это блюдо в расчете на семью из четырех человек и средних цен на конец ноября. То есть в конце декабря те же продукты, скорее всего, временно будут стоить еще дороже — в связи с предновогодним ажиотажем — но в сравнительных целях такой подход годится.
Как и в большую часть предыдущих лет, основные ингредиенты салата за год подорожали. Подешевели нынче только морковка и картошка.
Еще один почти столь же традиционный момент, как «Ирония судьбы, или с легким паром» по телевизору 31 декабря, — оливье дорожает с опережением инфляции. И граждане который год с удовлетворением констатируют: ну мы же говорили, вранье эта ваша официальная инфляция, простейшие-то продукты вон как подорожали!
Вот и нынче то же: ведомства говорят о замедлении инфляции до 3,5%, а то и 3% по итогам 2019 года, а оливье свидетельствует совсем о другом.
- Формальный ответ известен: в оливье входит меньше десятка ингредиентов, а при расчете показателя инфляции для большей точности учитываются сотни товаров, и продовольственных, и непродовольственных. Кроме того, у нас продовольствие обычно быстрее всего дорожает, потому что от многих услуг и промтоваров можно отказаться, а кушать хочется всегда, спрос на наиболее простые, базовые продукты гарантирован. А в оливье входят как раз такие, самые народные, продукты, - говорит директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - Но в чем-то граждане правы. Стоимость майонеза, картофеля и других продуктов, входящих в оливье, достаточно просто проверить — проще, чем всего того набора, который обсчитывает Росстат. Поэтому расхождения с реальностью тут маловероятны.
Почем обойдется главный новогодний салат
Репчатый лук 24 руб./кг +10% (к прошлому году)
Вареная колбаса 396 руб./кг +6%
Консервированные огурцы и горошек 164 руб./кг +6%
Майонез 176 руб./кг +5%
Куриные яйца 59 руб./10 штук +1%
Картофель 20 руб./кг -3%
Морковь 26 руб./кг -11%
Блюдо из расчета на 4 человек 340 руб. +4,6%
Состав салата, по Росстату: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).
ИСТОЧНИК KP.RU