С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга
В России с 1 января изменится порог по максимальному размеру долга. Напомним, с января 2019 года на заработали поправки в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности». Тогда установлен барьер - сумма по различного рода просрочкам, процентам и неустойкам не может превышать сам долг более, чем в 2,5 раза.
В с 1 января 2020 года эту планку опустили еще ниже:
- Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, - сообщают РИА Новости.
То есть, если человек взят потребительский кредит на 10 тысяч рублей, то с учетом процентов он должен вернуть сумму, не больше 15 тысяч рублей.
Нынешние изменения были запланированы еще при вступлении закона в январе 2019 года в силу. Напомним, ранее микрофинансовым организациям запретили передавать коллекторам долги, которых нет в государственном реестре.
ИСТОЧНИК KP.RU