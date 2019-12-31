2019-12-31T10:24:53+03:00
Общество

С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга

Ранее общий размер процентов и неустоек не мог быть больше самого долга более, чем в 2,5 раза
Юлия САЛЬНИКОВА
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Изменятся условия выдачи потребительских кредитовИзменятся условия выдачи потребительских кредитовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В России с 1 января изменится порог по максимальному размеру долга. Напомним, с января 2019 года на заработали поправки в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности». Тогда установлен барьер - сумма по различного рода просрочкам, процентам и неустойкам не может превышать сам долг более, чем в 2,5 раза.

В с 1 января 2020 года эту планку опустили еще ниже:

- Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, - сообщают РИА Новости.

То есть, если человек взят потребительский кредит на 10 тысяч рублей, то с учетом процентов он должен вернуть сумму, не больше 15 тысяч рублей.

Нынешние изменения были запланированы еще при вступлении закона в январе 2019 года в силу. Напомним, ранее микрофинансовым организациям запретили передавать коллекторам долги, которых нет в государственном реестре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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