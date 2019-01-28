Размер долга по микрозаймам ограничили законодательно

С 28 января долги заемщиков микрофинансовых организаций уже не могут расти до бесконечности. Заработали поправки в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности», которые ограничивают максимальную сумму выплат по займам.

Теперь общая сумма процентов и неустоек (штрафов, пени) не сможет превышать долг больше, чем в 2,5 раза. То есть если, например, человек взял займ на 20 тыс. руб., то максимум от него могут потребовать возвратить 70 тыс., и ни копейкой больше. Это первый шаг в регулировании аппетитов ростовщиков. В дальнейшем требования к ним станут еще жестче. С 1 июля этого года ограничения по выплатам составят уже двукратную сумму займа, а с 2020 года – 1,5-кратную.

Кроме этого, теперь ограничена и ставка по микрозаймам. Она не может быть больше 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года – 1% в день.

Отдельно оговариваются в законе займы до 10 тыс. руб., выданные на срок до 15 дней. По ним начисленные проценты не могут быть больше 3 тыс. руб.

И еще одно важное новшество. Микрофинансовым организациям запретили передавать долги на взыскание коллекторским агентствам, которых нет в государственном реестре. Раньше МФО могли передавать долги неплатежеспособных заемщиков любым третьим лицам, в том числе «черным коллекторам» (читай, бандитам). Все эти угрозы должникам, избиения и доведения людей до самоубийств – их рук дело.

Сами микрофинансисты подобным положением дел сильно не довольны. Они называют такое регулирование избыточным. Особенно не устраивает их ограничения дневной ставки по микрозаймам. Конечно, это скажется на прибыли их ростовщического бизнеса и заставит пристальнее изучать заемщика, не раздавая кредиты направо и налево, без подтверждения доходов и по чужим паспортам, как это происходит сейчас.