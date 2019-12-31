2019-12-31T16:23:03+03:00
Общество

В российских школах введут антиалкогольные уроки

С такой инициативой выступила РПЦ
Ксения КОНЮХОВА
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Фото: Алексей ФОКИН
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Уже в следующем учебном году в российских школах могут появиться новые уроки – по профилактике алкоголизма среди молодежи. С такой инициативой выступил Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы.

- РПЦ сформирует рабочую группу для создания 8-10 увлекательных и интересных уроков по профилактике алкогольной зависимости среди молодежи, - отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон, один из руководителей совета. – Эти уроки отправятся на рассмотрение Министерства просвещения. Первенство в разработке программ будет принадлежать профессионалам, мы тут не вмешиваемся. Этот курс можно вести, например, в рамках уроков ОБЖ.

Напомним, Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы был создан в 2009 году для координации церковных и светских антиалкогольных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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