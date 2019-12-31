2019-12-31T17:20:21+03:00
Экономика

Лукашенко и Медведев договорились о поставке российских углеводородов

Ранее президент Беларуси уже созвонился с Владимиром Путиным по поводу поставок газа из РФ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Александр Лукашенко провёл телефонные разговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и с министром энергетики России Александром НовакомАлександр Лукашенко провёл телефонные разговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и с министром энергетики России Александром НовакомФото: REUTERS
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и с министром энергетики России Александром Новаком. Они обсудили вопрос поставки российских углеводородов в Беларусь, сообщило агентство БелТА, ссылаясь на пресс-службу президента Беларуси.

Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь, - рассказали представители пресс-службы.

Также 31 декабря прошёл телефонный разговор между лидерами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались поставки российской нефти в Республику Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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