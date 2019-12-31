2019-12-31T13:25:58+03:00
Политика

Путин и Лукашенко по телефону обсудили поставки нефти в Беларусь

Переговоры и дальнейшие контакты по телефону будут продолжаться, как сообщили в Кремле
Ольга МАТЫС
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Президенты России и Беларуси также поговорили об интеграции Союзного государстваПрезиденты России и Беларуси также поговорили об интеграции Союзного государстваФото: REUTERS
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Во вторник 31 декабря стало известно, что по инициативе Минска был проведен телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Известно, что во время беседы президенты обсудили не только сотрудничество в рамках Союзного государства, но и нефтяной вопрос, особенно будущие поставки российской нефти в Республику Беларусь. Как отмечают в пресс-службе Кремля, была "достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран".

Напомним, что это уже второй телефонный разговор Путина и Лукашенко за эту короткую рабочую неделю. Ранее 30 декабря президенты на протяжении часа обсуждали вопрос нефтегазового сотрудничества. Если до 1 января 2020 года определенных договоренностей достигнуть не удастся, то переговоры по поставкам топлива Беларуси будут перенесены на середину января - после новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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