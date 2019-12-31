2019-12-31T21:44:21+03:00
В мире

Протестующие иракцы подожгли забор посольства США: видео

Демонстранты отправились в представительство Америки после похорон погибших от авиаудара американских военных
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Охрана посольства применила слезоточивый газ для разгона протестующихОхрана посольства применила слезоточивый газ для разгона протестующихФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кадры с беспорядками в посольстве США в Багдаде опубликовал журналист Бабак Тагвей в своём Twitter. Протесты начались утром 31 декабря, когда толпа иракцев, ранее похоронивших жертв авиаудара ВВС США, отправилась с плакатами «Смерть Америке! Смерть Израилю!» в сторону представительства Вашингтона, выкрикивая антиамериканские лозунги. Свой авиаудар армия США нанесла по проиракской шиитской группировке.

Далее протестующие подожгли забор вокруг дипмиссии и стали бросать в её стены камни и бутылки. Охрана применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, а работников посольства эвакуировали из здания, они уже покинули Ирак.

Иракцы забрасывают камнями посольство США.Протестующие штурмуют представительство Америки в Багдаде

На видео из посольства сняты бойцы американского спецназа, иракские военные, толпа демонстрантов и дым над территорией посольства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что протест организован Ираном и что он понесёт за это ответственность.

Протестующие в Багдаде пытаются проникнуть в здание посольства США. #IRGC backed terrorists of Kataib Hezbollah (#Iraq #PMU's 45th Brigade) are now trying to enter the main building of #US Embassy in #Baghdad's #GreenZone. If they enter that building, #US Private Contractors responsible for its protection will shoot & kill them. https://t.co/F3wPBmQIBp

Протестующие собрались у посольства США в Багдаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти США отправили дополнительные силы для защиты посольства в Багдаде
Протестующие иракцы подожгли забор посольства США: видео
Медведев подписал постановление о содержании животных в зоопарках и цирках
Захарова назвала самый сложный и самый радостный момент 2019 года
Суд арестовал счета богатейшей женщины Африки
Минобороны Британии хотело сделать Россию членом НАТО
В столице Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС
Мужчина напал на картину Пабло Пикассо в Лондоне
Трамп похвалил ФСБ за предотвращение терактов, о которых США предупредили Россию
Владимир Путин поздравил Зеленского с Новым годом
Лукашенко и Медведев договорились о поставке российских углеводородов
В «Нафтогазе» сообщили, при каких условиях могут начаться переговоры о прямых закупках российского газа
Утилизировать ёлку в Москве можно с 5 января
В российских школах введут антиалкогольные уроки
В США найден мертвым российский пилот
Протестующие пошли на штурм посольства США в Багдаде
Путин увеличит госпремии благотворителям и правозащитникам до 10 миллионов
Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева 2020: "Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие"
Новогоднее обращение Владимира Путина-2020: Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей
Медведев одобрил финансирование нацпроектов на 2020 год
Без "апокалиптических сценариев": Песков рассказал, как идут переговоры с Минском по газу
Трамп впервые попал в «рейтинг восхищения» американцев
В Кремле назвали главное достижение и неудачу года
Инфляция в России в 2019 году составила 3%