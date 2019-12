Протестующие иракцы подожгли забор посольства США: видео

Кадры с беспорядками в посольстве США в Багдаде опубликовал журналист Бабак Тагвей в своём Twitter. Протесты начались утром 31 декабря, когда толпа иракцев, ранее похоронивших жертв авиаудара ВВС США, отправилась с плакатами «Смерть Америке! Смерть Израилю!» в сторону представительства Вашингтона, выкрикивая антиамериканские лозунги. Свой авиаудар армия США нанесла по проиракской шиитской группировке.

Далее протестующие подожгли забор вокруг дипмиссии и стали бросать в её стены камни и бутылки. Охрана применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, а работников посольства эвакуировали из здания, они уже покинули Ирак.

На видео из посольства сняты бойцы американского спецназа, иракские военные, толпа демонстрантов и дым над территорией посольства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что протест организован Ираном и что он понесёт за это ответственность.

Протестующие в Багдаде пытаются проникнуть в здание посольства США. #IRGC backed terrorists of Kataib Hezbollah (#Iraq #PMU's 45th Brigade) are now trying to enter the main building of #US Embassy in #Baghdad's #GreenZone. If they enter that building, #US Private Contractors responsible for its protection will shoot & kill them. https://t.co/F3wPBmQIBp