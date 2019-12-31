Трамп похвалил ФСБ за предотвращение терактов, о которых США предупредили Россию
Президент США Дональд Трамп похвалил российские спецслужбы за оперативную работу по предотвращению терактов, которые готовились в Санкт-Петербурге перед Новым годом. Об этом он написал в своём Twitter.
«Президент России Путин позвонил мне, чтобы поблагодарить меня и США за то, что мы сообщили им о запланированном теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасли многие жизни. Отличная и важная координация!», - написал Трамп.
Ранее сайт kp.ru писал о задержании подозреваемых в организации терактов в Санкт-Петербурге. ФСБ России провела эту операцию по наводке американских коллег. Один из преступников был задержан в подъезде жилого дома, а второй - на улице. Задержанные дали признательные показания.
Президент Путин поблагодарил Дональда Трампа за предоставленные сведения в ходе телефонного разговора.
ИСТОЧНИК KP.RU