В столице Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС
Неизвестные напали на пост ДПС в Магасе, столице Ингушетии. Один из нападавших убит, сообщает ТАСС.
- По предварительной информации, во время нападения один полицейский погиб, также ликвидирован один нападавший, - сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.
Ранее сайт kp.ru писал о нападении на сотрудника ДПС в Грозном около резиденции Рамзана Кадырова. Тогда постовой получил два удара ножом - в руку и в голову, но его спас проезжавший мимо сотрудник Росгвардии, который выстрелил в нападавших, но получил ранение живота в ответ.
Подобный случай произошёл в Нальчике. Там напавшие на пост ДПС оказались жителями Ингушетии. При расследовании их нападения правоохранители выяснили, что преступники хотели скрыть свои личности: при них были обнаружены ножи и балаклавы.
В Магасе совершено вооруженное нападение на пост ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU