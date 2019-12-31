В столице Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-31T19:13:26+03:00

Три человека напали на пост ДПС в Магасе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один сотрудник полиции погиб, еще один ранен

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Неизвестные напали на пост ДПС в Магасе, столице Ингушетии. Один из нападавших убит, сообщает ТАСС.

- По предварительной информации, во время нападения один полицейский погиб, также ликвидирован один нападавший, - сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сайт kp.ru писал о нападении на сотрудника ДПС в Грозном около резиденции Рамзана Кадырова. Тогда постовой получил два удара ножом - в руку и в голову, но его спас проезжавший мимо сотрудник Росгвардии, который выстрелил в нападавших, но получил ранение живота в ответ.

Подобный случай произошёл в Нальчике. Там напавшие на пост ДПС оказались жителями Ингушетии. При расследовании их нападения правоохранители выяснили, что преступники хотели скрыть свои личности: при них были обнаружены ножи и балаклавы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752802" frameborder="0"></iframe> В Магасе совершено вооруженное нападение на пост ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU