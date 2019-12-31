2019-12-31T22:31:15+03:00
Экономика

Объёмы поставок и транзита газа через Беларусь останутся в будущем году на уровне 2019 года

Протокол цен подписали после переговоров в Москве в канун Нового года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минск и Москва до последнего продолжали переговоры по вопросу стоимости газа для Беларуси на будущий годМинск и Москва до последнего продолжали переговоры по вопросу стоимости газа для Беларуси на будущий годФото: REUTERS
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Контрактные объёмы поставок и транзита газа через Беларусь в продлены до 2021 года на уровне 2019 года. Об этом сообщили 31 декабря в компании «Газпром».

Минск и Москва до последнего продолжали переговоры по вопросу стоимости газа для Беларуси на будущий год. Вечером 31 декабря представители «Газпрома» сообщили, что в Москве прошла рабочая встреча председателя правления компании Алексея Миллера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси Владимиром Семашко и министром энергетики республики Виктором Каранкевичем. В ходе этой встречи стороны решили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.

- Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между "Газпромом" и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года, - отметили в «Газпроме».

Также компании "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь» приняли дополнительные соглашения о продлении контрактов на поставку газа в Республику Беларусь до 2021 года, а также на транзит газа через территорию страны. По условиям контракта, объёмы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, что цена на газ для республики должна быть заложена на уровне стоимости для Смоленской области и дополнительно включать расходы на транспортировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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