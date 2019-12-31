2019-12-31T23:02:39+03:00
Общество

Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Новым годом

Новогодние молебны проходят во всех церквях РПЦ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Предстоятель Русской церкви призвал верующих помолиться о родных и близкихПредстоятель Русской церкви призвал верующих помолиться о родных и близкихФото: Евгения ГУСЕВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл 31 декабря молебен в храме Христа Спасителя и поздравил верующих с Новым годом.

Пусть предстоящий год по милости Божией станет годом его благости. И пусть благословение Его простирается над нашими Отечеством, народом, Церковью и над каждым из нас. Аминь. С предстоящим Новым годом! - обратился патриарх Кирилл перед началом молебна.

Он также добавил, что при разных обстоятельствах часто может не хватать «своих собственных сил, разума, памяти, чувств, воли не хватает для того, чтобы справиться с непростыми обстоятельствами», а успех во многом зависит от сопутствуя Божьей благодати.

Предстоятель Русской церкви призвал верующих "помолиться о родных и близких – родители о детях, а дети о родителях, о наставниках, о всех, кто нас окружает и с кем мы связаны на этом жизненном пути».

В предпраздничные дни новогодние молебны проходят во всех храмах Русской православной церкви. Иначе он называется «молебное пение на новолетие» - это особая служба, во время которой прихожане благодарят Бога за уходящий год и просят благословения на будущий.

На сайте kp.ru также будет видеотрансляция праздничного салюта в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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