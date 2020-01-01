2020-01-01T12:00:02+03:00
В мире

Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года в Риме

Азиатка схватила понтифика за руку, когда он общался с верующими [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Неприятный инцидент произошел во время общения Папы Римского с верующими в Риме в канун Нового года. Понтифик вышел на площадь Святого Петра, чтобы поздравить людей с праздником, когда одна из женщин дернула его за руку и потянула к заграждению.

На опубликованном в Twitter ролике видно, как Франциск не спеша продвигается вдоль забора и пожимает прихожанам руки. Все ведут себя спокойно до тех пор, пока глава Католической церкви не решает отойти от заграждения. На этом моменте женщина азиатской наружности, до которой 83-летний Папа Римский так и не дошел, решает привлечь его к себе силой.

Понтифик вскрикивает от боли и пытается высвободиться из схватки. В какой-то момент он даже начинает бить женщину по руке, и тут уже вмешивается охрана. Азиатка что-то говорит вслед главе Ватикана, но он уже ее не слушает.

Папа Римский ударил женщину по руке на праздновании Нового года.Азиатка попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда он уже собирался уходить. Папа скорчился от боли и стал вырываться из цепкой хватки женщины.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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