В России повысили минимальный размер оплаты труда

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:23:01+03:00

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Минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 850 рублей - до 12130 рублей в месяц. Речь идет только о федеральном МРОТ - регионы могут устанавливать свою "минималку", которая будет зависеть от местного прожиточного минимума.

Например, для Москвы эта сумма составляет 20 195 рублей, а для Санкт-Петербурга — 18 000. Меньше установленной нормы за полный рабочий день платить не положено.

По прогнозам министерства труда, повышение МРОТ коснется около 3,2 миллиона человек. Половина из них являются сотрудниками государственных и муниципальных учреждений.

Кроме того, вместе с МРОТ вырастет минимальный размер выплат по больничному, пособий по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет. Речь идет о случаях, при которых зарплата в расчетный период была слишком маленькой, или ее не выплачивали совсем. Такое бывает, если женщина находилась в отпуске по уходу за другим ребенком.

Ознакомиться с другими нововведениями 2020 года в социальной и иных сферах можно на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU