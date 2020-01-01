Новые законы с 1 января: как изменит нашу жизнь год Крысы

АВТО: НОМЕРА ВЫДАДУТ В САЛОНЕ

С 1 января вступает в силу новый закон «О государственной регистрации транспортных средств». Он позволяет, по выбору счастливого владельца нового авто, зарегистрировать приобретение и получить на него номера как по старинке в ГИБДД, так и непосредственно у автодилера. Автосалоны, которые оказывают подобные услуги, должны быть занесены в специальный реестр.

В принципе автодилеры и раньше оказывали услуги по регистрации авто. Но схема была другой. Номера все равно выдавали в ГИБДД, просто за владельца машины это делал сотрудник автосалона.

Новая схема прописана в Правилах госрегистрации транспортных средств, утвержденных буквально перед Новым годом, в 20-х числах декабря. Теперь за осмотр автомобиля и проверку документов, необходимых для того, чтобы зарегистрировать машину на нового владельца, могут отвечать в том числе специально обученные сотрудники автосалона. Данные будут передаваться в ГИБДД в электронном виде через портал госуслуг.

При этом, независимо от того, в какой части России покупается авто, номер выдадут с кодом того региона, где покупатель зарегистрирован по постоянному месту жительства. Транзитные номера понадобятся только в том случае, если купленное авто вывозится за пределы России.

Теоретически все должно происходить достаточно быстро. А стоимость услуг — не превышать 500 рублей.

Правда, сами дилеры сомневаются, что новая схема заработает прямо-таки с первых чисел января. Поскольку новые правила госрегистрации были утверждены под самый занавес года, остается ряд неясных технических вопросов, на утряску которых нужно время.

ЖИЛЬЕ: ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗАЩИТЯТ

С Нового года вступают в силу аж сразу два закона, направленных на то, чтобы граждане, которые приобретают вторичное жилье, чувствовали себя поспокойнее. И имели меньше возможностей остаться и без денег, и без квартиры.

Поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» касаются тех случаев, когда вполне себе добросовестный гражданин, ни о чем плохом не подозревая, приобрел жилье у мошенников. Далее по суду сделка расторгается, квартира возвращается первоначальному владельцу, тоже обманутому. А горе-покупатель остается ни с чем и к тому же на улице — хотя он-то никаких афер не совершал. В таких случаях, если гражданин признан судом добросовестным приобретателем, ему теперь полагается компенсация за счет государства. В размере суммы реального ущерба (указанной в договоре купли-продажи суммы) либо кадастровой стоимости отобранной по суду недвижимости — по выбору пострадавшего.

Второй закон, принятый в декабре, постановляет: добросовестными признаются все покупатели, которые, совершая сделку, полагались на запись в госреестре. Иное должно быть доказано судом. Это важный момент: покупатель не обязан быть умнее Росреестра и проводить более глубокую проверку «чистоты квартиры», чем это смогли сделать в госорганизации.

Поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» касаются тех случаев, когда вполне себе добросовестный гражданин приобрел жилье у мошенников.Фото: Иван МАКЕЕВ

И еще одно новшество. Органы государственной и муниципальной власти будут не вправе требовать изъятия в свою пользу жилья, если с момента сделки с ним прошло более трех лет. Это тоже характерная и болезненная история. Например, квартира по поддельной доверенности продается от лица только что умершего одинокого пожилого собственника. А через несколько лет просыпаются представители муниципалитета, которые требуют вернуть квартиру городу как выморочное имущество. «Виновным» оказывается последний владелец «нехорошего жилья», который обычно уже ни в чем плохом не виноват. Теперь истории из серии «жили они несколько лет в купленной квартире счастливо, а потом получили повестку в суд» должны уйти в прошлое — суды будут обязаны отказывать госорганам с таких исках по истечении трехлетнего срока давности.

ЕДА: ОРГАНИКА В ЗАКОНЕ

Праздник пришел для любителей экологически чистой и выращенной без вреда для природы еды — в России начал действовать закон об органической продукции. В развитых странах такого рода законодательные акты существуют уже давно. Вот и мы наконец подтянулись.

О чем речь? Органическая продукция — это та, которая должна соответствовать массе определенных экологических стандартов. Например, выращиваться без применения химикатов, не содержать ГМО и т. п. Есть требования к переработке, перевозке — чтобы продукт не загрязнился по дороге. И даже к упаковке. Она должна быть такой, чтобы потом не наносить ущерб окружающей среде. Все эти требования расписаны в законе и отдельном ГОСТе. А в подтверждение соответствия им продукт проходит специальную сертификацию и маркируется особым значком. Нашу органическую продукцию украшает маркировка в виде зеленого листка, похожая на аналогичный европейский знак.

Производители, которые сертификацию на соответствие стандарту «органики» не прошли, теперь не вправе называть так свою продукцию. Потребителю, однако, важно помнить: «экологичными», «зелеными», «фермерскими», «деревенскими» свои продукты по-прежнему может называть кто угодно. Поэтому пусть вас эти названия не вводят в заблуждение — особым образом у нас проверяется и сертифицируется только та продукция, на которой написано, что она «органическая».

РЫБАЛКА: СЕТИ ДОЛОЙ

С 1 января вступил в силу новый закон о любительской рыбалке. Существенное новшество — любительская рыбалка с 2020 года должна стать только бесплатной. Исключения — водоемы, где рыба разводится специально, там с рыбаков может браться плата. Также вводятся суточные нормы вылова рыбы — то есть бесплатно ловить сколько угодно нельзя. Норма будет варьироваться, в зависимости от региона.

Вводится и ряд ограничений. Главное из них — запрещается любительская рыбалка сетями, а также с помощью электроудочки и взрывчатки. Как разъясняли в Росрыболовстве, такие запреты существовали и раньше, но теперь они прописаны в общем для всех федеральном законе. Он, кстати, предусматривает исключения для коренных жителей определенных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока — им ловить рыбу сетями разрешено, поскольку для них она - источник пропитания. Но сети в таких районах должны учитываться и маркироваться.

Вступает в силу новый закон о рыбалке.Фото: Нигина БЕРОЕВА

АЛКОГОЛЬ И КУРЕВО: ВЕЙПЫ ПОДОРОЖАЮТ ТОЖЕ

С 1 января традиционно повышаются акцизы на табак и спиртное. Новшество этого года - появился акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. То есть на вейпы и тому подобные штучки. Соответственно, они подорожают, как минимум, на размер акциза — 50 рублей с устройства.

Еще одно новшество - новые винные акцизы, одинаковые для отечественных и иностранных производителей. На «тихие» вина (которые не шампанское или игристое) они выросли с 18 до 31 рубля за литр, игристые — с 36 до 40. А кроме того, акцизы теперь надо платить с виноматериалов и винограда, которые используются для производства вина. Впрочем, производители вина из отечественного винограда получат право на налоговые вычеты.

Как «КП» уже писала, столь хитрая схема, по прогнозам экспертов, приведет к подорожанию большей части вина. Импортного — в среднем на 10%, отечественного — на 5%.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ: ТЕПЕРЬ ДО ТРЕХ ЛЕТ

С 1 января большему числу семей и дольше будут платить пособие на первого и второго ребенка. То самое, которое в народе прозвали «путинским». Оно полагается на детей, родившихся после 1 января 2018 года.

Изменение первое — пособие станут платить до того, как ребенку исполнится три года (было — 1,5 года).

И второе: получать выплаты теперь смогут семьи, где доход на каждого члена семьи (включая родившегося ребенка) - меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе (было - 1,5 прожиточных минимума).

В конце 2019 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в среднем по стране составлял порядка 12 тысяч рублей. Это значит, что претендовать на пособие нынче вправе семьи, где общий доход меньше 70 тысяч рублей — не совсем уж малообеспеченные. В городах типа Москвы, где прожиточный минимум значительно выше, выше будет и потолок дохода, дающий право на помощь от государства.

Размер пособия с 1 января будет равен величине детского прожиточного минимума в регионе за второй квартал 2019 года. В среднем это около 12 тысяч рублей.

Важный момент: на первого ребенка пособие платят из средств федерального бюджета. А на второго — из материнского капитала. Тут уж сами решайте: хотите вы использовать маткапитал именно таким образом, на текущие нужды — или вам важнее сохранить всю сумму и, например, купить жилье.

Еще одно новшество — больше не будет назначаться детское пособие в 50 рублей. Его платили мамам, которые сидят с детками в возрасте от 1,5 до 3 лет (независимо от дохода семьи). Предполагается, что теперь нужда в этой выплате отпала. Семьи, у кого доход ниже двух прожиточных минимумов, имеют право на «путинское» пособие. А тех, у кого он выше, издевательские 50 рублей точно не спасут.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА: ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИБАВЯТ

С января увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — сумма, меньше которой работнику, занятому полный рабочий день, у нас платить не положено. Федеральный МРОТ вырастет на 850 рублей — до 12130 рублей в месяц. Регионы вправе устанавливать свою «минималку», в зависимости от местного прожиточного минимума.

Например:

- в Москве МРОТ с января 2020-го — 20 195 рублей,

- в Петербурге — 18 000,

- в Московской области — 14 200,

- в Ленинградской области — 12 800.

Вместе с МРОТ вырастет и минимальный размер выплат по больничному, пособий по беременности и родам и уходу за ребенком до полутора лет. Это касается тех случаев, когда зарплата в расчетный период была совсем маленькой или ее не было (скажем, женщина сидела с предыдущим ребенком).

Минимальные выплаты будут такими:

- по больничному - 398,79 руб. за день

- по беременности и родам (140 дней декрета, неосложненные роды) - 55 830,6 руб.

- по уходу за ребенком до полутора лет - 4852 руб. в месяц.

ПЕНСИИ: ПЛЮС ТЫСЯЧА

Выплаты неработающим пенсионерам с января должны вырасти на 6,6 процента. В среднем — на тысячу рублей. Речь идет о так называемых страховых пенсиях (те, что раньше называли трудовыми) — которые зависят от стажа, размера зарплаты (если она была «белой») и, соответственно, количества накопленных пенсионных баллов.

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2020 года. Работающим пенсионерам выплаты, как и в прошлые годы, индексироваться не будут. Но с августа их пересчитают с учетом увеличившегося стажа.

Что еще изменилось с 1 января

- На очередные полгода увеличивается пенсионный возраст: для женщин теперь это 56,5 лет, для мужчин - 61,5 лет.

- Материнский капитал с 1 января индексируется на 3,8 процента — до 466 617 рублей. Это одна из самых хороших новостей-2020, поскольку с 2016 года маткапитал не увеличивали. Последние годы он равнялся 453 026 рублям.

- Вводится электронная трудовая книжка. Пока переход на них — дело добровольное, по желанию работника. Для того чтобы вместо бумажного оформили именно электронный документ, пока потребуется написать заявление. Тем россиянам, которые начнут работать после 1 января 2021 года — то есть через год — уже будут оформлять только электронные книжки.

- Изменилась норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в посылках из-за рубежа. Именно таким образом к нам обычно попадают покупки из закордонных интернет-магазинов. С 1 января без пошлины можно будет заказать таким путем товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг. Этот порог будет действовать для каждой отдельной посылки. Сейчас это — 500 евро и 31 кг, но учитываются все посылки за месяц. Кроме того, снижается сам размер пошлины — с 30% до 15% от стоимости сверх нормы (скажем, если пришла посылка стоимостью 300 евро, пошлина платится со 100 евро). При превышении веса пошлина платится за каждый лишний килограмм (2 евро за кг).