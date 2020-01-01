2020-01-01T01:11:01+03:00
Экономика

Новые законы с 1 января: как изменит нашу жизнь год Крысы

Детские пособия подрастут, рыбачить будем по-новому, а на полках появится сертифицированная по российским стандартам органическая еда
Елена АРАКЕЛЯН
Поделиться:
Наступивший 2020 год - Год Крысы.Наступивший 2020 год - Год Крысы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

АВТО: НОМЕРА ВЫДАДУТ В САЛОНЕ

С 1 января вступает в силу новый закон «О государственной регистрации транспортных средств». Он позволяет, по выбору счастливого владельца нового авто, зарегистрировать приобретение и получить на него номера как по старинке в ГИБДД, так и непосредственно у автодилера. Автосалоны, которые оказывают подобные услуги, должны быть занесены в специальный реестр.

В принципе автодилеры и раньше оказывали услуги по регистрации авто. Но схема была другой. Номера все равно выдавали в ГИБДД, просто за владельца машины это делал сотрудник автосалона.

Новая схема прописана в Правилах госрегистрации транспортных средств, утвержденных буквально перед Новым годом, в 20-х числах декабря. Теперь за осмотр автомобиля и проверку документов, необходимых для того, чтобы зарегистрировать машину на нового владельца, могут отвечать в том числе специально обученные сотрудники автосалона. Данные будут передаваться в ГИБДД в электронном виде через портал госуслуг.

При этом, независимо от того, в какой части России покупается авто, номер выдадут с кодом того региона, где покупатель зарегистрирован по постоянному месту жительства. Транзитные номера понадобятся только в том случае, если купленное авто вывозится за пределы России.

Теоретически все должно происходить достаточно быстро. А стоимость услуг — не превышать 500 рублей.

Правда, сами дилеры сомневаются, что новая схема заработает прямо-таки с первых чисел января. Поскольку новые правила госрегистрации были утверждены под самый занавес года, остается ряд неясных технических вопросов, на утряску которых нужно время.

ЖИЛЬЕ: ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗАЩИТЯТ

С Нового года вступают в силу аж сразу два закона, направленных на то, чтобы граждане, которые приобретают вторичное жилье, чувствовали себя поспокойнее. И имели меньше возможностей остаться и без денег, и без квартиры.

Поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» касаются тех случаев, когда вполне себе добросовестный гражданин, ни о чем плохом не подозревая, приобрел жилье у мошенников. Далее по суду сделка расторгается, квартира возвращается первоначальному владельцу, тоже обманутому. А горе-покупатель остается ни с чем и к тому же на улице — хотя он-то никаких афер не совершал. В таких случаях, если гражданин признан судом добросовестным приобретателем, ему теперь полагается компенсация за счет государства. В размере суммы реального ущерба (указанной в договоре купли-продажи суммы) либо кадастровой стоимости отобранной по суду недвижимости — по выбору пострадавшего.

Второй закон, принятый в декабре, постановляет: добросовестными признаются все покупатели, которые, совершая сделку, полагались на запись в госреестре. Иное должно быть доказано судом. Это важный момент: покупатель не обязан быть умнее Росреестра и проводить более глубокую проверку «чистоты квартиры», чем это смогли сделать в госорганизации.

Поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» касаются тех случаев, когда вполне себе добросовестный гражданин приобрел жилье у мошенников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» касаются тех случаев, когда вполне себе добросовестный гражданин приобрел жилье у мошенников.Фото: Иван МАКЕЕВ

И еще одно новшество. Органы государственной и муниципальной власти будут не вправе требовать изъятия в свою пользу жилья, если с момента сделки с ним прошло более трех лет. Это тоже характерная и болезненная история. Например, квартира по поддельной доверенности продается от лица только что умершего одинокого пожилого собственника. А через несколько лет просыпаются представители муниципалитета, которые требуют вернуть квартиру городу как выморочное имущество. «Виновным» оказывается последний владелец «нехорошего жилья», который обычно уже ни в чем плохом не виноват. Теперь истории из серии «жили они несколько лет в купленной квартире счастливо, а потом получили повестку в суд» должны уйти в прошлое — суды будут обязаны отказывать госорганам с таких исках по истечении трехлетнего срока давности.

ЕДА: ОРГАНИКА В ЗАКОНЕ

Праздник пришел для любителей экологически чистой и выращенной без вреда для природы еды — в России начал действовать закон об органической продукции. В развитых странах такого рода законодательные акты существуют уже давно. Вот и мы наконец подтянулись.

О чем речь? Органическая продукция — это та, которая должна соответствовать массе определенных экологических стандартов. Например, выращиваться без применения химикатов, не содержать ГМО и т. п. Есть требования к переработке, перевозке — чтобы продукт не загрязнился по дороге. И даже к упаковке. Она должна быть такой, чтобы потом не наносить ущерб окружающей среде. Все эти требования расписаны в законе и отдельном ГОСТе. А в подтверждение соответствия им продукт проходит специальную сертификацию и маркируется особым значком. Нашу органическую продукцию украшает маркировка в виде зеленого листка, похожая на аналогичный европейский знак.

Производители, которые сертификацию на соответствие стандарту «органики» не прошли, теперь не вправе называть так свою продукцию. Потребителю, однако, важно помнить: «экологичными», «зелеными», «фермерскими», «деревенскими» свои продукты по-прежнему может называть кто угодно. Поэтому пусть вас эти названия не вводят в заблуждение — особым образом у нас проверяется и сертифицируется только та продукция, на которой написано, что она «органическая».

РЫБАЛКА: СЕТИ ДОЛОЙ

С 1 января вступил в силу новый закон о любительской рыбалке. Существенное новшество — любительская рыбалка с 2020 года должна стать только бесплатной. Исключения — водоемы, где рыба разводится специально, там с рыбаков может браться плата. Также вводятся суточные нормы вылова рыбы — то есть бесплатно ловить сколько угодно нельзя. Норма будет варьироваться, в зависимости от региона.

Вводится и ряд ограничений. Главное из них — запрещается любительская рыбалка сетями, а также с помощью электроудочки и взрывчатки. Как разъясняли в Росрыболовстве, такие запреты существовали и раньше, но теперь они прописаны в общем для всех федеральном законе. Он, кстати, предусматривает исключения для коренных жителей определенных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока — им ловить рыбу сетями разрешено, поскольку для них она - источник пропитания. Но сети в таких районах должны учитываться и маркироваться.

Вступает в силу новый закон о рыбалке. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Вступает в силу новый закон о рыбалке.Фото: Нигина БЕРОЕВА

АЛКОГОЛЬ И КУРЕВО: ВЕЙПЫ ПОДОРОЖАЮТ ТОЖЕ

С 1 января традиционно повышаются акцизы на табак и спиртное. Новшество этого года - появился акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. То есть на вейпы и тому подобные штучки. Соответственно, они подорожают, как минимум, на размер акциза — 50 рублей с устройства.

Еще одно новшество - новые винные акцизы, одинаковые для отечественных и иностранных производителей. На «тихие» вина (которые не шампанское или игристое) они выросли с 18 до 31 рубля за литр, игристые — с 36 до 40. А кроме того, акцизы теперь надо платить с виноматериалов и винограда, которые используются для производства вина. Впрочем, производители вина из отечественного винограда получат право на налоговые вычеты.

Как «КП» уже писала, столь хитрая схема, по прогнозам экспертов, приведет к подорожанию большей части вина. Импортного — в среднем на 10%, отечественного — на 5%.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ: ТЕПЕРЬ ДО ТРЕХ ЛЕТ

С 1 января большему числу семей и дольше будут платить пособие на первого и второго ребенка. То самое, которое в народе прозвали «путинским». Оно полагается на детей, родившихся после 1 января 2018 года.

Изменение первое — пособие станут платить до того, как ребенку исполнится три года (было — 1,5 года).

И второе: получать выплаты теперь смогут семьи, где доход на каждого члена семьи (включая родившегося ребенка) - меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе (было - 1,5 прожиточных минимума).

В конце 2019 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в среднем по стране составлял порядка 12 тысяч рублей. Это значит, что претендовать на пособие нынче вправе семьи, где общий доход меньше 70 тысяч рублей — не совсем уж малообеспеченные. В городах типа Москвы, где прожиточный минимум значительно выше, выше будет и потолок дохода, дающий право на помощь от государства.

Размер пособия с 1 января будет равен величине детского прожиточного минимума в регионе за второй квартал 2019 года. В среднем это около 12 тысяч рублей.

Важный момент: на первого ребенка пособие платят из средств федерального бюджета. А на второго — из материнского капитала. Тут уж сами решайте: хотите вы использовать маткапитал именно таким образом, на текущие нужды — или вам важнее сохранить всю сумму и, например, купить жилье.

Еще одно новшество — больше не будет назначаться детское пособие в 50 рублей. Его платили мамам, которые сидят с детками в возрасте от 1,5 до 3 лет (независимо от дохода семьи). Предполагается, что теперь нужда в этой выплате отпала. Семьи, у кого доход ниже двух прожиточных минимумов, имеют право на «путинское» пособие. А тех, у кого он выше, издевательские 50 рублей точно не спасут.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА: ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИБАВЯТ

С января увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — сумма, меньше которой работнику, занятому полный рабочий день, у нас платить не положено. Федеральный МРОТ вырастет на 850 рублей — до 12130 рублей в месяц. Регионы вправе устанавливать свою «минималку», в зависимости от местного прожиточного минимума.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Например:

- в Москве МРОТ с января 2020-го — 20 195 рублей,

- в Петербурге — 18 000,

- в Московской области — 14 200,

- в Ленинградской области — 12 800.

Вместе с МРОТ вырастет и минимальный размер выплат по больничному, пособий по беременности и родам и уходу за ребенком до полутора лет. Это касается тех случаев, когда зарплата в расчетный период была совсем маленькой или ее не было (скажем, женщина сидела с предыдущим ребенком).

Минимальные выплаты будут такими:

- по больничному - 398,79 руб. за день

- по беременности и родам (140 дней декрета, неосложненные роды) - 55 830,6 руб.

- по уходу за ребенком до полутора лет - 4852 руб. в месяц.

ПЕНСИИ: ПЛЮС ТЫСЯЧА

Выплаты неработающим пенсионерам с января должны вырасти на 6,6 процента. В среднем — на тысячу рублей. Речь идет о так называемых страховых пенсиях (те, что раньше называли трудовыми) — которые зависят от стажа, размера зарплаты (если она была «белой») и, соответственно, количества накопленных пенсионных баллов.

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2020 года. Работающим пенсионерам выплаты, как и в прошлые годы, индексироваться не будут. Но с августа их пересчитают с учетом увеличившегося стажа.

Что еще изменилось с 1 января

- На очередные полгода увеличивается пенсионный возраст: для женщин теперь это 56,5 лет, для мужчин - 61,5 лет.

- Материнский капитал с 1 января индексируется на 3,8 процента — до 466 617 рублей. Это одна из самых хороших новостей-2020, поскольку с 2016 года маткапитал не увеличивали. Последние годы он равнялся 453 026 рублям.

- Вводится электронная трудовая книжка. Пока переход на них — дело добровольное, по желанию работника. Для того чтобы вместо бумажного оформили именно электронный документ, пока потребуется написать заявление. Тем россиянам, которые начнут работать после 1 января 2021 года — то есть через год — уже будут оформлять только электронные книжки.

- Изменилась норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в посылках из-за рубежа. Именно таким образом к нам обычно попадают покупки из закордонных интернет-магазинов. С 1 января без пошлины можно будет заказать таким путем товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг. Этот порог будет действовать для каждой отдельной посылки. Сейчас это — 500 евро и 31 кг, но учитываются все посылки за месяц. Кроме того, снижается сам размер пошлины — с 30% до 15% от стоимости сверх нормы (скажем, если пришла посылка стоимостью 300 евро, пошлина платится со 100 евро). При превышении веса пошлина платится за каждый лишний килограмм (2 евро за кг).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24