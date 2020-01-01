Малкина оштрафовали на 5 000 долларов за удар по шее клюшкой канадского хоккеиста

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:45:45+03:00

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Российский форвард клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин официально получил штраф в 5 000 долларов. Он ударил клюшкой игрока "Оттавы Сенаторз" Жана-Габриэля Пажо и нанес ему травму.

Встреча "Питтсбурга" и "Оттавы" прошла в понедельник и "Пингвины" выиграли со счетом 5:2. В конце игры вспыхнула драка сразу между несколькимии игроками на льду.

И вот во время этого жаркого конфликта Пажо ткнул рукой в лицо Малкина. Евгений ответил, ударив клюшкой по шее. По итогам рассмотрения этого эпизода было принято решение наказать Малкина за проступок. Но и Пажо не остался в стороне - ему выписали штраф в 2,5 тысячи долларов.

Эти взыскания пойдут в фонд помощи игрокам НХЛ.

В этом сезоне "Питтсбург" Евгения Малкина идет на 3 месте в турнирной таблице Восточной конференции. У команды 52 очка после 39 игр. В активе Малкина - 26 матчей, в которых он набрал 38 (11+27) очков по системе "гол+пас".

Драка Евгения Малкина и игрока "Оттавы" Пажо.Они получили штраф за стычку в игре

ИСТОЧНИК KP.RU