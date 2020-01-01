2020-01-01T21:08:15+03:00
В мире

Во время первого в 2020 году антиправительственного митинга в Гонконге задержаны 400 человек

По данным полиции все они подозреваются в организации незаконных собраний и хранении оружия
Юлия САЛЬНИКОВА
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Акция протеста собрала больше миллиона человекАкция протеста собрала больше миллиона человекФото: REUTERS
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В Гонконге 1 января 2020 года задержали около 400 участников антиправительственного митинга. Всего в демонстрациях приняли участие, как сообщает агентство France Presse, более 1 миллиона человек. Новогодняя акция протеста была согласована с властями, но активистам поставили условие – шествие должно пройти по определенному маршруту и без погромов и стычек с полицией.

Соблюдать правила удалось не всем, группа радикалов в районе Ван Чай попыталась прорваться в здание банка HSBC. Активисты уверены, что существует связь между арестом четырех членов группы радикалов и ранним закрытием счета, на котором хранили средства для поддержки протестующих в HSBC.

В ситуацию вмешались сотрудники полиции, которые потребовали завершить акцию досрочно.

Как сообщает Reuters, полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. Некоторые протестующие были уже в противогазах, они сформировали свои линии движения. Чтобы остановить демонстрантов, полицейские перекрыли дорогу.

Студенты атаковали шоппинг-мол в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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