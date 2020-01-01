Во время первого в 2020 году антиправительственного митинга в Гонконге задержаны 400 человек
В Гонконге 1 января 2020 года задержали около 400 участников антиправительственного митинга. Всего в демонстрациях приняли участие, как сообщает агентство France Presse, более 1 миллиона человек. Новогодняя акция протеста была согласована с властями, но активистам поставили условие – шествие должно пройти по определенному маршруту и без погромов и стычек с полицией.
Соблюдать правила удалось не всем, группа радикалов в районе Ван Чай попыталась прорваться в здание банка HSBC. Активисты уверены, что существует связь между арестом четырех членов группы радикалов и ранним закрытием счета, на котором хранили средства для поддержки протестующих в HSBC.
В ситуацию вмешались сотрудники полиции, которые потребовали завершить акцию досрочно.
Как сообщает Reuters, полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. Некоторые протестующие были уже в противогазах, они сформировали свои линии движения. Чтобы остановить демонстрантов, полицейские перекрыли дорогу.
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ИСТОЧНИК KP.RU