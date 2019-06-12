В Гонконге проходит многотысячный митинг

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-12T09:58:28+03:00

Местные жители против бастуют поправок к закону об экстрадиции

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В Гонконге проходит акция протеста против поправок к закону об экстрадиции. После полудня на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений.

По зашифрованным каналам связи протестующих звучат призывы к эскалации протеста. При условии, если к 15.00 по местному времени (10.00 МСК) законодательное собрание не откажется от рассмотрения законопроекта, сообщает газета South China Morning Post.

Митингующие не исключают штурм здания законодательного органа. Также звучат призывы продолжать блокировку движения в городе, включая главные дороги и метро.

К слову, в протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию.

Местные полицейские отметили, что у них нет планов разгонять демонстрантов. Сообщений о столкновениях к настоящему моменту не поступало.

Напомним, это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки. Полицейские использовали слезоточивый газ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713831" frameborder="0"></iframe> В Гонконге начались столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU