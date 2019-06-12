В Гонконге проходит многотысячный митинг
В Гонконге проходит акция протеста против поправок к закону об экстрадиции. После полудня на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений.
По зашифрованным каналам связи протестующих звучат призывы к эскалации протеста. При условии, если к 15.00 по местному времени (10.00 МСК) законодательное собрание не откажется от рассмотрения законопроекта, сообщает газета South China Morning Post.
Митингующие не исключают штурм здания законодательного органа. Также звучат призывы продолжать блокировку движения в городе, включая главные дороги и метро.
К слову, в протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию.
Местные полицейские отметили, что у них нет планов разгонять демонстрантов. Сообщений о столкновениях к настоящему моменту не поступало.
Напомним, это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки. Полицейские использовали слезоточивый газ.
В Гонконге начались столкновения с полицией.
ИСТОЧНИК KP.RU