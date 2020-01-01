В 2020 году орден Почетного легиона получат почти 500 человек
Орден Почетного легиона в 2020 году получат 487 человек, которые отличились в научной, культурной, спортивной сфере, а также в области развития технологий, экономики и журналистики. Среди них: актрисы, лауреат Нобелевской премии по физике 2018 года, бывший тренер футбольного клуба "Арсенал" и другие выдающиеся деятели.
По данным французского издания Journal Officiel, ордена Почетного легиона 1-й степени- удостоены два участника Сопротивления Пьер Симоне и Эдгар Тюпе-Томе. Социолог Клодин Эрцлих, египтолог Кристиан Циглер, писатель Исмаил Кадаре и психоаналитик и писательница Юлия Кристева получат звание великих офицеров Почетного легиона.
Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о лауреатах различных степеней ордена 2019 года. В их числе оказались известный актер Жан-Поль Бельмондо, космонавт Тома Песке и композитор Жан-Мишель Жарр.
Учредил орден Почетного легиона еще в 1802 году Наполеон Бонапарт. Награда имеет имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и высшего офицера, за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря.
ИСТОЧНИК KP.RU