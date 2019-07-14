Жан-Поля Бельмондо удостоили ордена Почетного легиона

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-14T12:18:30+03:00

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Министерство культуры Франции предоставило список людей, которые удостоены главной награды страны - ордена Почетного легиона. Среди них известный актер Жан-Поль Бельмондо, космонавт Тома Песке и композитор Жан-Мишель Жарр.

Всего лауреатами различных степеней ордена стали 423 человека.Среди тех, кто оказался достойным: бывшие участники Движения Сопротивления, те, кто ведет борьбу против терроризма и артисты.

Учредил орден Почетного легиона еще в 1802 году Наполеон Бонапарт. Награда имеет имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и высшего офицера, за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Сегодня, 14 июля список подали в честь главного национального праздника – День взятия Бастилии. Он опубликован на сайте Journal Officiel.

ИСТОЧНИК KP.RU