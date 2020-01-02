В МЧС предложили в обязательном порядке эвакуировать людей из зон ЧС

2 Янв. 2020 2020-01-02T04:58:37+03:00

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МЧС разработало законопроект, согласно которому люди, на находящиеся в местах ЧС подвержены обязательной эвакуации, если будет принято соответствующее решение. Проект направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, "возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС", "введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС", а также введение новых дефиниций.

ИСТОЧНИК KP.RU