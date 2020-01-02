Актрису из "Первого мстителя" арестовали по подозрению в убийстве матери

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:09:22+03:00

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В минувший вторник, 31 декабря, арестовали американскую актрису Молли Фитцджеральд, которая снялась в первых мстителях. Ее подозревают в убийстве матери Патрисии Фитцджеральд.

Как сообщают в полиции города Олейте штата Канзас, 20 декабря в квартире актрисы обнаружили 68-летнюю женщину, погибшую от ножевых ранений. Рядом с ней находилась ее 38-летняя дочь с мелкими травмами. Ее отвезли в больницу.

«В ходе расследования была арестована 38-летняя Молли Фитцджеральд», - говортся в заявлении полиции города Олейте на официальной странице в Twitter.

Портал TMZ сообщают, что Фитцджеральд обвинили в непредумышленном убийстве.

Молли Фитцджеральд не только снималась в фильмах. Она работала как продюсер, режиссер, сценарист, монтажер. Свое карьеру актриса начала в 2009 года и закончила в 2018 году. За это время она успела поучаствовать в создании девяти фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU