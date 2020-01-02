2 Янв. 2020 2020-01-02T14:12:57+03:00

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В Москве в очередной раз подорожал патент для трудовых мигрантов. В 2020 году его цена увеличилась на 7% или на 350 рублей. Соответствующая поправка была внесена Мосгордумой в налоговое законодательство столицы.

Таким образом трудовые мигранты в столице вместо 5000 рублей будут ежемесячно платить 5350. В 2018 году стоимость документа составляла 4500 рублей и за год выросла на 500 рублей.

Напомним, патентная система для иностранных граждан была введена в России в 2015 году для граждан Молдавии, Украины, Таджикистана, Азербайджана, и Узбекистана. Сразу после появления стоимость документа оказалась поставлена в зависимость от региона: изначально в Москве, например, за патент необходимо было заплатить 4000 рублей в месяц, позже он подорожал на 5% до 4200 рублей, на 2018-й уже на 7% до 4500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU