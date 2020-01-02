Эксперты составили рейтинг самых безопасных авиакомпаний

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:39:14+03:00

Они оценивались по нескольким факторам, в том числе по сроку эксплуатации самолетов

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Эксперты составили рейтинг наиболее безопасных авиакомпаний мира. Таким образом, австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире. При этом новозеландская Air New Zealand и тайваньская EVA Air заняли второе и третье место соответственно.

Эксперты оценивали авиакомпании по нескольким характеристикам: по сроку эксплуатации самолетов, количеству авиакатастроф и серьезных аварий, проверкам со стороны авиавластей, рентабельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU