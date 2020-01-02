В Нидерландах шесть компаний получили посылки с бомбами
В Нидерландах за неделю пять местных компаний получили посылки с бомбами. В Амстердаме их доставили на заправку и в отель, в Утрехте в агенство недвижимости, а в Роттердаме на фирму по продаже автомобилей и на АЗС.
На всех посылках был логотип компании по взысканию долгов CIB, а также указан адрес организации в Роттердаме. Все они были достаточно объемными. А в самой компании CIB, по адресу указанному на посылке, нашли шестую коробку "с бомбой".
- Бомбы, помещенные в письма, не причинили никакого вреда, поскольку взрывчатка не взорвалась, но они могли привести к серьезным телесным повреждениям-, - приводит заявление полицейских издание NL Times.
О задержанных или подозреваемых пока не сообщалось. Власти страны попросили жителей Роттердама проявить бдительность, особенно при получении писем от СIB. Однако полицейские исключают связь между компанией и отправителем посылок.
ИСТОЧНИК KP.RU