В Нидерландах шесть компаний получили посылки с бомбами

2 Янв. 2020 2020-01-02T23:28:41+03:00

К счастью, ни одна из них не взорвалась и не причинила вреда

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В Нидерландах за неделю пять местных компаний получили посылки с бомбами. В Амстердаме их доставили на заправку и в отель, в Утрехте в агенство недвижимости, а в Роттердаме на фирму по продаже автомобилей и на АЗС.

На всех посылках был логотип компании по взысканию долгов CIB, а также указан адрес организации в Роттердаме. Все они были достаточно объемными. А в самой компании CIB, по адресу указанному на посылке, нашли шестую коробку "с бомбой".

- Бомбы, помещенные в письма, не причинили никакого вреда, поскольку взрывчатка не взорвалась, но они могли привести к серьезным телесным повреждениям-, - приводит заявление полицейских издание NL Times.

О задержанных или подозреваемых пока не сообщалось. Власти страны попросили жителей Роттердама проявить бдительность, особенно при получении писем от СIB. Однако полицейские исключают связь между компанией и отправителем посылок.

ИСТОЧНИК KP.RU