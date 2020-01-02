Умерла американская рэп-исполнительница Лексия Алиджай

2 Янв. 2020 2020-01-02T23:51:07+03:00

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В США умерла известная американская рэп-певица Лексия Алиджай. Девушке был всего 21 год. О ее смерти сообщила сестра, выложив пост на своей странице в соцсети.

- Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой, тебя не стало слишком рано, - написала старшая сестра певицы Рейза Кларк.

Отмечается, что певица умерла 1 января 2020 года. Что стало причиной смерти на данный момент неизвестно. Как пишет Dailymail, коллеги певицы по цеху, включая Уэйла, Баса, Эллу Май, Ари Леннокса и Кэмпа, отдали дань памяти Лексии, вспомнив ее как «милую душу».

Певица обрела широкую известность благодаря каверам над песнями, включая Drake's Love Love Beyonce и Bryson Tiller's Exchange. Свой первый студийный альбом Growing Pains она выпустила в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU