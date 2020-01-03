2020-01-03T21:01:14+03:00
Политика

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

СБУ отменила запрет после решения суда в Киеве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Федору Добронравову разрешили въезд на УкраинуФедору Добронравову разрешили въезд на УкраинуФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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После решения киевского суда Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию незалежной российскому актеру Федору Добронравову.

В прошлом году суд в Киеве признал незаконным решение Минкультуры об ограничении на въезд Добронравова в страну, а также о внесении его в «черный список» лиц, «угрожающих национальной безопасности».

«Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда», - передает агентство «Украинские новости» заявление СБУ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого Службы безопасности Украины приняла решение на три года закрыть въезд в страну Добронравову. Причиной стало неоднократное посещение артистом Крыма. В марте 2019 года Киевский суд отменил запрет СБУ, а также признал недействительным приказ украинского государственного агентства по вопросам кино в части запрета показа некоторых фильмов с участием российского актёра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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