2020-01-04T11:39:32+03:00
Спорт

WADA требует от России миллион долларов обязательного взноса

Ежегодные дотации в бюджет антидопингового агентства выросли примерно на 8%
Ольга МАТЫС
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Всемирное антидопинговое агентство повысило сумму ежегодных выплат для РоссииВсемирное антидопинговое агентство повысило сумму ежегодных выплат для РоссииФото: REUTERS
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4 января стала известна сумма, которую придется выплатить Российской Федерации в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Обязательный взнос в 2020 году для нашей страны превысил 1 миллион долларов. Об этом сообщило информагентство ТАСС.

- Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977, - рассказали сотрудникам информагенства по телефону в пресс-службе организации.

При этом стоит учитывать, что такие крупные суммы для WADA не предел, так как в 2019 году американская делегация заплатила в бюджет WADA 2 513 651 долларов. А Япония, кроме обязательного взноса в 1 502 800 долларов добровольно доплатила ещё 163 312 долларов. Отличилась и Канада, внеся 1 256 826 долларов в общий бюджет Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, что ранее kp.ru рассказывало о получении WADA уведомления от РУСАДА, в котором российское антидопинговое агентство выражает несогласие с ограничительными мерами в отношении российских атлетов.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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