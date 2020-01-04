WADA требует от России миллион долларов обязательного взноса

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:39:32+03:00

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4 января стала известна сумма, которую придется выплатить Российской Федерации в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Обязательный взнос в 2020 году для нашей страны превысил 1 миллион долларов. Об этом сообщило информагентство ТАСС.

- Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977, - рассказали сотрудникам информагенства по телефону в пресс-службе организации.

При этом стоит учитывать, что такие крупные суммы для WADA не предел, так как в 2019 году американская делегация заплатила в бюджет WADA 2 513 651 долларов. А Япония, кроме обязательного взноса в 1 502 800 долларов добровольно доплатила ещё 163 312 долларов. Отличилась и Канада, внеся 1 256 826 долларов в общий бюджет Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, что ранее kp.ru рассказывало о получении WADA уведомления от РУСАДА, в котором российское антидопинговое агентство выражает несогласие с ограничительными мерами в отношении российских атлетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748622" frameborder="0"></iframe> ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU