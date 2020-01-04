2020-01-04T16:05:48+03:00
Политика

Самолёт ВВС США провёл разведку у границы России

Воздушное судно вылетело с авиабазы в Литве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолёт ВВС США провёл разведку у границы России. Фото: Plane Radar.Самолёт ВВС США провёл разведку у границы России. Фото: Plane Radar.Фото: соцсети
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Утром в субботу, 4 января, самолёт-разведчик Военно-воздушных сил Соедененных Штатов провёл разведку у российских границ.

«Самолёт-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США, бортовой номер 93-0701 , позывной YANK01, взлетевший с аэропорта Шауляй (EYSA), производит разведывательный полёт вдоль границы Калининградской области», - сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

По данным ресурса, самолет-разведчик взлетел с авиабазы в Литве в 11:05 по московскому времени. Примерно через полчаса он приблизился к границе Калининградской области. Воздушное судно летело со средней скоростью около 450 километров в час на высоте более восьми тысяч метров.

Напомним, в конце сентября прошлого года за неделю у российских границ было замечено 42 иностранных самолета-разведчика. Истребителям Воздушно-космических сил России пришлось 27 раз подниматься в воздух для перехвата и сопровождения воздушных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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