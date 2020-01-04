Ветеран ракетных войск раскрыл секрет устройства «ядерной кнопки»

4 Янв. 2020 2020-01-04T22:18:46+03:00

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Никто из посторонних, в том числе хакеры, не смогут отдать приказ запустить ядерную ракету. Такое заявление сделал ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин, который рассказал о принципе работы «красной кнопки».

Ветеран пояснил, что система боевого управления ракетных войск исключает возможность каких-либо несанкционированных действий, поскольку предполагается чёткое, строгое и централизованное выполнение команд по цепочке. Так президент отдаёт приказ главкому РВСН, который передает команду своим подчинённым.

«Так что, ядерная война не может начаться случайно, по ошибке (…) Главное, чтобы политики, имеющие доступ к «кнопке», никогда не забывали о своей огромной личной ответственности», - передает слова Чмутина сайт mk.ru.

Напомним, в декабре прошлого года был обнародован внутренний вид «ядерного чемоданчика», сайт kp.ru подробно описывал, что представляет собой «красная кнопка».

ИСТОЧНИК KP.RU